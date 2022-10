Arrivano le maglie iconiche dei Mondiali

Una particolare iniziativa in vista dei Mondiali in Qatar è stata scelta da Umbro, che attraverso lo studio e re-interpretazione dei colori iconici, ha dato vita a patterns ed elementi geometrici delle jersey preferite dai fan come Inghilterra 1990, Brasile 1994 e molte altre per lanciare una originale collezione sia per l'Inghilterra che per il Brasile disponibili dal 7 ottobre nello store on line di Umbro Italia. Per la collezione, il team di design ha scavato in profondità negli archivi per remixare i dieci modelli di kit internazionali più sensazionali e creare una fusione unica fatta di calcio, fandom e maglie. Lo stesso approccio è stato utilizzato anche per creare una collezione di maglie ispirate alle classiche di Messico, Francia, Spagna, Stati Uniti, Polonia e Germania. Ogni maglia è caratterizzata uno stemma personalizzato, ispirato al patrimonio sportivo e di design di ogni nazione. Queste icone rappresentano la passione e l'orgoglio che si intrecciano nella trama stessa della collezione.