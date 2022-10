L’IRCCS San Raffaele e l’AS Roma insieme a Tennis & Friends

Roma, 7 ottobre 2022 - L'IRCCS San Raffaele e l’AS Roma insieme alla XII edizione di "Tennis & Friends – Salute e Sport", che oggi, sabato 8 e domenica 9 ottobre scende nuovamente in campo al Foro Italico.

“Prenditi cura del tuo battito giallorosso”, una campagna gratuita di prevenzione cardiologica per i tifosi giallorossi, ma non solo, che segna anche il rinnovo dell'accordo tra il club romano e il Gruppo San Raffaele che da anni affianca la Società in qualità di Health Services Partner.

Il San Raffaele per l’occasione mette a disposizione un’équipe del Poliambulatorio San Raffaele Termini che garantirà, appunto, un percorso di prevenzione cardiologica. I visitatori dello stand, inaugurato nel corso della mattinata dedicata alle scuole da Vincent Candela accompagnato dal lupetto Romolo, avranno dunque la possibilità di effettuare nei giorni di sabato e domenica dalle ore 9:00 alle 18:00 elettrocardiogramma con refertazione telematica in tempo reale, misurazione della pressione e saturimetria. Venerdì lo stand sarà invece aperto come info point sulle buone regole da seguire per prendersi cura del proprio cuore. I Poliambulatori del San Raffaele, presenti a Roma oltre che presso la stazione Termini anche all’IRCCS di via della Pisana e al San Raffaele Portuense, sono un’eccellenza di riferimento della capitale, una rete di centri clinici e diagnostici in prima linea per l’innovazione tecnologica nel campo della diagnostica, per l’alta professionalità del personale medico e infermieristico, per l’impegno nella ricerca medico-scientifica.

“L’educazione alla salute e alla prevenzione” dichiara Carlo Trivelli, presidente del Gruppo SR, “è per noi un dovere. Rafforzare la cultura della prevenzione è fondamentale per il benessere del cittadino e per sostenere e supportare il sistema sanitario regionale. In questa missione così importante lo sport è da sempre un alleato unico come dimostra il successo dell’iniziativa Tennis & Friends alla quale con onore e orgoglio partecipiamo con un partner, l’AS Roma, a noi particolarmente caro con cui da anni condividiamo gli stessi valori”.