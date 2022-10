Cessione del quinto: il prestito made in Italy per finanziare le tue passioni sportive

Molti considerano lo sport come pura attività fisica, da svolgere periodicamente per rimanere in allenamento, soprattutto quando si supera una certa età e si è costretti ad una vita più sedentaria a causa del lavoro . Ci sono invece molte altre persone che considerano lo sport una vera e propria passione, qualcosa che va al di là della semplice attività motoria. C’è chi lo pratica a livello agonistico e professionale, c’è chi invece lo considera una ragione di vita. Basti pensare a tutti gli appassionati che ogni fine settimana macinano chilometri e chilometri in bicicletta o i free climber che girano l’Italia alla ricerca di nuove pareti da scalare e nuove vie da tracciare. Se poi parliamo dei surfisti, per loro lo sport è una vera e propria filosofia di vita!

I tempi in cui stiamo vivendo sono però particolari, la pandemia prima e ora il caro bollette stanno mettendo in crisi molti italiani, costringendoli a scegliere tra il pagare le spese mensili sempre più alte e il dedicare una parte del proprio reddito allo sport che tanto li appassiona.

Bisogna poi considerare che non tutti gli sport sono accessibili alla stessa maniera. Basti pensare allo sci o allo snowboard, che presuppone l’acquisto o il rinnovo dell’attrezzatura, il viaggio per raggiungere le località dove praticarli (e a volte anche il pernottamento) e poi il pagamento di un pass per poter accedere alle piste. Non sempre quindi si dispone della liquidità per affrontare una vacanza in montagna o per un viaggio in posti esotici dove poter praticare sport acquatici.

Come fare in questi casi? In Italia fortunatamente abbiamo a disposizione un prestito chiamato cessione del quinto. È un finanziamento riservato ai dipendenti e ai pensionati (ormai anche loro vogliono tenersi in forma!), semplice da ottenere e molto facile da rimborsare, dato che le rate vengono versate direttamente dal proprio datore di lavoro o ente pensionistico.

La novità è che oggi questo finanziamento può essere ottenuto totalmente online e in maniera ancor più rapida, grazie ad aziende come Dynamica Retail, che ha sviluppato una procedura che permette di effettuare una richiesta in autonomia, semplicemente registrandosi all’Area Clienti presente sul suo sito web. In questa maniera è possibile configurare un’ipotesi di finanziamento in linea con le proprie esigenze. Altro aspetto fondamentale è la velocità del servizio: in questa maniera è possibile ottenere liquidità in tempi molto rapidi, a volte bastano anche 48 ore! Se quindi si decide all’ultimo minuto di organizzare una vacanza sciistica in montagna o si vuole rinnovare la propria attrezzatura da kite surf, non c’è bisogno di attendere settimane, rischiando poi di mandare a monte i propri progetti.

La rapidità del servizio è sempre stata importante per Dynamica Retail, per questo in passato ha deciso di legare il proprio nome ad iniziative sportive legate a questo tema. Nel 2021 ad esempio è stata Title Sponsor del Roma Sprint Fest, evento tenutosi allo Stadio dei Marmi Pietro Mennea di Roma, a cui hanno partecipato molti velocisti italiani e internazionali. Una festa non solo della velocità su pista ma di tutta l’Atletica e dello Sport in generale, come confermato dalla presenza a bordo pista di molti volti noti tra cui Marcell Jacobs, Stefano Tilli, Giorgio Frinolli, Antonella Palmisano e Giovanni Esposito.

In passato poi, per rimarcare ancora di più la vicinanza al tema della rapidità, è stata organizzata una delle Convention aziendali a Maranello, patria della Ferrari. In quell’occasione dipendenti e agenti hanno potuto vistare il Museo della Ferrari, fare delle prove di guida su pista e anche delle simulazioni di cambio gomme, vere proprie gare in cui vinceva il gruppo che riusciva a cambiare le gomme nel minor tempo possibile.