Lotta selvaggia tra uno scalatore e un orso: il video virale mette i brividi

Essere attaccati da un orso non capita di certo tutti i giorni ma quando accade, soprattutto se si pratica climbing , il rischio è dietro l'angolo. Su Twitter circola infatti un video, diventato presto virale, che ritrae un uomo che filma la sua arrampicata con una 'action cam'. Un' attività sportiva condotta in assoluta tranquillità fino a quando l'uomo viene attaccato improvvisamente da un orso .

Che spavento!

In tali circostanze, può accadere che lo scalatore si trovi faccia a faccia con un orso ma, di solito, i due hanno tutto l'interesse nell'evitare contatti. In questo caso però l'animale decide di uscire allo scoperto per difendere il proprio territorio e si scaglia contro l'uomo che viene attaccato più volte e cerca di difendersi come può. Solo dopo qualche secondo la bestia si dilegua tra i grovigli di arbusti facendo perdere le proprie tracce. Allo scalatore resta invece un grande spavento, per fortuna senza conseguenze.