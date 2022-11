Il processo sportivo nel calcio e la figura dell'agente: convegno al Coni

Dopo il periodo della nota pandemia, torna uno degli eventi più attesi nel mondo della convegnistica del Diritto Sportivo che, in passato, era un appuntamento annuale per tutti gli operatori del settore. Il prossimo 24 novembre, dalle ore 9:00 alle ore 17:00, si terrà presso il Salone d'Onore del CONI il convegno "Il processo sportivo nel calcio, norme e procedura, la figura dell'Agente Sportivo nel calcio e nello sport, norme e regolamenti” organizzato dall’Avv. Antonio Conte, già Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma, e dall'Associazione Forense Emilio Conte, naturalmente con il patrocinio del CONI e del Presidente Malagò. Questo appuntamento, che in passato era stato un format di grande successo, con tantissimi Avvocati e Magistrati presenti, tornerà con argomenti di grande attualità ed interesse nel mondo del Diritto dello Sport.

L’evento avrà il saluto d’apertura e chiusura del Presidente Giovanni Malagò ed è previsto anche un indirizzo di saluto da parte del neo Ministro dello Sport Andrea Abodi. Per la Federcalcio sarà presente il Presidente Gabriele Gravina per un suo intervento. Sul prestigioso palco saliranno, quali Relatori, i più autorevoli Giudici Sportivi della FIGC, del Collegio di Garanzia del CONI, delle Procure Federali e Generali, nonché importanti Dirigenti di squadre di calcio di Serie A, oltre a Professori universitari ed Avvocati esperti della materia. È stato invitato anche il Presidente del Tribunale di Roma, Dott. Roberto Reali. Si susseguiranno negli interventi i più importanti giuristi Magistrati dello sport come il Dott. Carlo Sica, il Dott. Mario Luigi Torsello, la Prof. Gabriella Palmieri Sandulli, l'Avv. Lorenzo Attolico. Ci saranno, poi, le Relazioni dei Procuratori della FIGC e del CONI Cons. Giuseppe Chinè e Dott. Ugo Taucer. Interverrà anche il responsabile dell'Ufficio Legislativo FIGC Avv. Giancarlo Viglione ed il Giudice Sportivo Nazionale LNP Presidente Gerardo Mastrandrea. Interverrà anche il Prof. Massimo Coccia, Arbitro del TAS di Losanna, e noti Avvocati di Società professionistiche di calcio, tra tutti l’Avv. Gian Michele Gentile. Saranno presenti, altresì, le figure apicali di società professionistiche, tra tutti il Dott. Pietro Berardi CEO A.S. Roma unitamente al General Counsel della Società capitolina Avv. Lorenzo Vitali.

Per la sessione inerente al Regolamento dell'Agente Sportivo nel calcio e nello sport di avvicenderanno notissimi esperti del tema come il Prof. Guido Valori, l'Avv. Massimiliano Montone, il Prof. Massimo Proto, il Prof. Valerio Pescatore, l'Avv. Marco Ferrante, il Prof. Saverio Ruperto ed infine il Presidente della Commissione Agenti Sportivo FIGC Prof. Francesco Cardarelli. Sono previsti interventi anche da parte delle Associazioni degli Agenti Sportivi nel calcio, tra tutti il Dott. Giovanni Branchini ed il Dott. Alessandro Moggi. I numerosi autorevoli Relatori toccheranno tutti gli argomenti più interessanti relativi al Codice di Giustizia Sportiva nel calcio e nello sport, ma anche e soprattutto riguardo la nuova figura dell'Agente Sportivo nel calcio e nello sport, con le nuove norme e regolamenti in vigore dal 2018/2019. Le relazioni tratteranno sia di fonti normative generali, che delle riforme più recenti, riguardo tutte le giurisdizioni dei Tribunali sportivi, sino a giungere al Collegio di Garanzia del CONI che è la Cassazione nello sport italiano. Si parlerà anche, a livello internazionale, del Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS). L’evento è patrocinato anche dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, che rilascerà crediti formativi agli iscritti che parteciperanno, e che sarà rappresentato dall’attuale Presidente Avv. Galletti. Il convegno sarà ovviamente in presenza presso la bellissima location del Salone d’Onore del CONI, ma sarà fruibile anche in streaming per chi non potrà intervenire, vista la grande attesa da parte di tutti gli addetti ai lavori.