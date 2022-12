Carofano, l'emulo di Schumacher che fa sognare il Sannio

ROMA (t.c.) - C’è un Sannio che scalpita e vince anche nell’automobilismo professionistico. Porta il nome di Valentino Carofano che, infatti, ha conquistato lo scorso mese sul circuito di Monza il titolo italiano di Formula X2. Anni di durissimo lavoro per assecondare una passione che arriva da lontano, spinta da miti inarrivabili (mai dire mai, però) come Michael Schumacher, Jean Alesi e Max Verstappen con cui il ragazzo riesce a farsi fotografare sin da bambino. Quando cioè la sua passione per i motori esplode inaspettata e travolgente. Incoraggiata dal papà Valerio e dalla mamma Patrizia, e poi dal fratello Thomas e dalla sorella Manola, che agevolano le sue prime esperienze sui kart e accudiscono il talento del piccolo Valentino. Hanno tutti gioito per questo exploit che nel primo weekend di novembre ha consentito al talento telesino di tagliare il primo storico traguardo sul circuito monzese, partendo, tra l’altro, da un inaspettato decimo posto nelle qualificazioni, prove condizionate da più di un imprevisto. Ma il carattere e la tenacia di Valentino emergono proprio nelle difficoltà e così, complice una macchina che risponde alla perfezione alle sue sollecitazioni e alla strategia dei box, scala posizioni e doma avversari, sino ad ottenere il secondo piazzamento finale dopo aver fatto segnare il giro più veloce. Due condizioni che gli consentono di ottenere la vittoria finale sulla pista dell’Autodromo Nazionale. «E’ stata una vittoria di gruppo - ha commentato il giovane pilota sannita - e tutti insieme abbiamo gioito per il prestigioso traguardo raggiunto. Un’emozione unica, una gioia immensa che voglio condividere con tutti coloro che mi hanno seguito in questi anni di durissimo lavoro, di speranze e di attese». A cominciare dal papà che lo ha incoraggiato nella sua passione più grande senza tuttavia trascurare il resto. Soprattutto lo studio. «Valentino ha infatti un altro sogno nel cassetto - sottolinea Valerio - quello di laurearsi in Ingegneria meccanica dell’automobile all’Università Federico II di Napoli». Un altro traguardo da tagliare ancora da vincente per guidare e costruire i bolidi del futuro.