Sabato al Foro Italico, il Premio ASI Sport&Cultura

Torna il “Premio Sport&Cultura” organizzato da ASI (Associazioni Sportive e Sociali Italiane). Ad ospitare l’evento, giunto alla XVII edizione, il Salone d’Onore del Coni. Una manifestazione all’insegna dello sport e della passione, nata nel 2004, in occasione del decennale della fondazione di ASI, per richiamare l’attenzione sui valori che l’Ente incarna quotidianamente attraverso l’impegno, l’aggregazione, l’innovazione, l’amicizia, la solidarietà, il coraggio dei suoi numerosi praticanti, agonisti o appassionati. Ospiti del premio, presentato da Jacopo Volpi, i due campioni del mondo Antonio Cabrini e Marco Tardelli a quarant'anni dal Mundial 1982. Sarà Italo Cucci, a intervistarli: "Sport e Cultura è un affermato binomio che ha superato tempi ingrati e indifferenza di tanti osservatori diventando sempre più importante. L'esposizione dello Sport è stata sottovalutata per lungo tempo e ha oggi trovato la sua felice collocazione accanto alla Cultura d'Italia, d'Europa e del Mondo. Jean-Paul Sarte diceva che il Calcio è metafora della vita. Solo dopo qualche tempo ci si è cominciati a interrogare: e se avesse ragione?".