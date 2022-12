Morte di Mihajlovic, rinviato il Premio Fortunato

ROMA - E' stata rinviata la cerimonia di premiazione del Premio Fortunato. Lo ha comunicato con una nota la Fondazione Polito: "La Fondazione Polito, appresa la triste notizia della prematura scomparsa di Sinisa Mihajlovic, comunica che la consueta cerimonia annuale del Premio Andrea Fortunato - programmata per lunedì 19 dicembre a Roma, al Salone d'Onore del CONI - è rinviata a data da destinarsi. Un doveroso segno di rispetto per omaggiare la figura di un grande campione che ci lascia orfani della sua statura umana e professionale ma non dell'esempio che vogliamo onorare in silenzio, associandolo - anche per il sofferto percorso affrontato - a quello dell'indimenticato Andrea. Il dolore per questa perdita ci esorta a perseguire, con rinnovata convinzione, le finalità che la nostra Fondazione si prefigge dalla sua nascita, per favorire l'introduzione del passaporto ematico. A nome dei soci della Fondazione, il presidente Davide Polito esprime cordoglio e vicinanza alla famiglia di Mihajlovic. Lunedi prossimo una delegazione della Fondazione Polito parteciperà alla cerimonia funebre del campione serbo, da anni sostenitore delle nostre iniziative".