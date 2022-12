Fondazione Cannavaro-Ferrara, che successo per il Galà Charity Night!

È stata davvero una serata speciale all’insegna dell’intrattenimento e della solidarietà. Gli oltre 100mila euro raccolti per l’evento promosso dalla Fondazione Cannavaro Ferrara – serviranno per contribuire alla realizzazione di due importanti finalità: restituire alla città di Aversa un luogo di aggregazione per i giovani e alla città di Napoli piazze da vivere più decorose e funzionali.

Uno show straordinario, condotto da Gigi e Ross alla presenza di 900 ospiti tra amici, 54 aziende partner, sponsor, tutti uniti per una giusta causa. A fare gli onori di casa ovviamente Ciro Ferrara, Fabio Cannavaro, Paolo Cannavaro, Vincenzo Ferrara con la madrina della Fondazione, Maria Mazza e la partecipazione di moltissimi ospiti dello sport, dello spettacolo e della musica.

L’impresa charity nata dalla sinergia di due celebri coppie di fratelli, Fabio e Paolo Cannavaro e Ciro e Vincenzo Ferrara – si adopera – infatti dal 2005 per ridare lustro ad alcuni luoghi di Napoli e in generale supporto a chi è in difficoltà attraverso progetti benefici. Il Galà Charity Night organizzato alla Mostra d’Oltremare, partner istituzionale, è stato l’evento solidale della Fondazione con più persone nella sua storia: sold-out da giorni dal momento che tutti che in massa hanno risposto con partecipazione e generosità.

Lo scorso anno l’impegno era stato investito nella riqualificazione del Parco Ciaravolo del rione La Loggetta situato nel quartiere Fuorigrotta di Napoli; in questa occasione i fondi raccolti - tramite le donazioni per la cena, l'asta benefica e la lotteria contribuiranno alla realizzazione di due nuovi grandi obiettivi. Il primo è “Crescere insieme: un service nel cuore”: progetto firmato dall’Inner Wheel Club di Aversa – realtà rappresentata da 40 giovani donne motivate a mettere a disposizione degli altri le proprie competenze - che accoglie il sogno di don Domenico Pezzella, giovane parroco, finalizzato a restituire alla cittadina casertana un campo di calciotto in disuso, luogo di aggregazione per tutta la collettività. Il secondo progetto è quello dell’associazione no profit 100%Naples, presieduta da Ettore Morra, dedicato all’adozione e manutenzione di grandi aree e piazze di Napoli. Decoro urbano e ripristino del verde come infrastrutture strategiche, in accordo con il Comune, per restituire spazi vivibili ai cittadini.

Presenti alla serata oltre ai noti ‘founders’ e a Gigi e Ross, molti amici e sostenitori della Fondazione: Valeria Marini, Thayla Orefice, Fabiola Sciabbarrasi, Anna Pettinelli, Stefania Orlando, Denny Mendez, Amaurys Pérez, Miriam Candurro, Michelangelo Tommaso, Joseph Capriati, Veronica Simioli, Franco Ricciardi, Rosario Miraggio, e Rosaria Langellotto de L’amica geniale oltre al vicepresidente del Napoli, Edoardo De Laurentiis.

Musica, arte, spettacolo, in pieno clima natalizio e glamour, intervallati dai momenti clou dell’asta e della lotteria per la raccolta fondi. Tra i meravigliosi pezzi all’asta: l’opera “Ascension Trinity III” dedicata a Diego Armando Maradona, realizzata da Will Paucar e donata da Galleria San Babila che è stata battuta per € 5.100; il prezioso presepe napoletano targato Ferrigno e la maglia dell’attaccante del Napoli, Khvicha Kvaratskhelia, assegnata per € 2.500! Di grande generosità il gesto di Valeria Marini che aggiudicatasi alla lotteria una motocicletta Royal Enfield Meteor 350 l’ha poi messa all’asta a beneficio della Fondazione.