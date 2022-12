Un Alfabeto della Gentilezza dedicato a Andrea Fortunato

A testimonianza dell’enorme successo ottenuto dal progetto, è stato il sostegno assicurato allo stesso da Silvia Salis, vicepresidente Vicario del Coni, che ha espresso il forte desiderio di compilare, per prima, un suo personale “Alfabeto della Gentilezza”.

Come afferma Davide Polito, il presidente della stessa, la Fondazione Fioravante Polito condivide, da sempre, la fondamentale (anzi, vitale) importanza della gentilezza. Siamo convinti, infatti, che la gentilezza sia l’unica base sulla quale è possibile edificare un mondo più bello per tutti, nonché dei rapporti interpersonali migliori.

E, sposando appieno i nobili propositi dell’iniziativa, la Fondazione partecipa a essa con un particolare “Alfabeto della Gentilezza”, dedicato al compianto Andrea Fortunato.

Un “Alfabeto della Gentilezza” che è stato ideato con un duplice obiettivo: celebrare un magnifico ricordo di Andrea Fortunato, attraverso le sue innumerevoli e apprezzate qualità (noi ne abbiamo citate due per ogni lettera dell’alfabeto); dipingere una fonte d’ispirazione per i ragazzi (ma anche per gli adulti) di tutta Italia, affinché possano diffondere gentilezza (e gli altri valori/comportamenti correlati) su tutto il territorio italiano.

Tutto questo (ma anche di più) era, è e sempre sarà, il nostro amato Andrea Fortunato, un ragazzo semplice e un campione osannato, che nei cuori non sarà mai dimenticato.

A → Amore e Altruismo

B → Bontà e Bellezza

C → Cortesia e Coraggio

D → Dolcezza e Decisione

E → Empatia ed Educazione

F → Forza e Fierezza

G → Gentilezza e Generosità

H → Humanity e Happiness

I → Ispirazione e Immortalità

L → Lealtà e Limpidezza

M → Magia e Mitezza

N → Nobiltà e Naturalezza

O → Ospitalità e Onore

P → Pace e Premura

Q → Quiete e Quantum

R → Rettitudine e Rispetto

S → Solidarietà e Simpatia

T → Tenacia e Tenerezza

U → Umiltà e Unicità

V → Virtù e Verità

Z → Zen e Zelo