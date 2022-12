I 100 giorni del manifesto per la comunicazione gentile e digitale nello sport

Compie oggi 100 giorni il Manifesto per la comunicazione digitale e gentile nello sport, nato da un gioco di squadra dal tavolo sport e digitale dell'Associazione PaSocial, guidata da Francesco Di Costanzo. Il tavolo è coordinato da Paolo Carito, Mirko Palmieri e Gaia Simonetti.



Presentato a settembre agli Stati Generali della nuova comunicazione pubblica a Bergamo, iniziativa che nasce per fare il punto su quanto si sta muovendo nel mondo della nuova comunicazione via social network, chat, intelligenza artificiale, con la presentazione delle novità e di buone pratiche provenienti da tutta Italia.



Il manifesto presenta 8 punti che sono un impegno che parte dall'uso attento delle parole, dalla loro scelta e dalla gentilezza, che come recita il primo punto " è alleata della vita reale e digitale".

Ed ancora, i punti del Manifesto riportano che "la gentilezza non ha confini e si esprime in tutte le lingue del mondo: su carta e digitale" e "La gentilezza abbraccia la cultura e ogni forma di comunicazione".

Ad oggi lo hanno sottoscritto centinaia di realtà sportive tra club, Federazioni, atleti, Enti ed amministrazioni locali.

Il Manifesto si trova sul sito www.pasocial.info