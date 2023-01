Il grande ritorno del maestro del noir: Jum Thompson è in edicola con il Corriere dello Sport-Stadio 

I personaggi e le storie di Thompson si avventurano nei più reconditi recessi dell’animo umano. Un viaggio di otto tappe tra bassifondi periferici, spietate dinamiche sociali, triangoli amorosi con risvolti violenti; spesso senza possibilità di redenzione, tratteggiati con spietata, realistica lucidità da un autore mai uguale a sé stesso, nel tratteggiare tutti i volti del crimine e della colpa.

Nei noir di Jim Thompson il lettore, dopo essersi calato nel cuore della storia, è come se rischiasse di trovare un metaforico specchio nel quale riconoscere una parte sgradita o sgradevole di sé.

Leggere Jim Thompson sarà come farsi un giro all’inferno. Che aspetti?

PIANO DELL’OPERA

09/01/23 – L’assassino che è in me

16/01/23 – Inferno sulla terra

23/01/23 – Notte selvaggia

30/01/23 – I truffatori

06/02/23 – Nulla più di un omicidio

13/02/23 – Bad boy

20/02/23 – Alla larga dal Texas

27/02/23 – Colpo di spugna

I primi due numeri resteranno in edicola per ben due settimane!

