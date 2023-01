Nazionale Italiana Calcio Olimpionici. grande successo per l'esordio

Grande successo di pubblico per l’incontro di calcio, con la collaborazione di “Sport e Salute”, allo Stadio dei Marmi di Roma, dove ha debuttato la Nazionale Italiana Calcio Olimpionici contro la PolSoccer, costituita da appartenenti della Polizia di Stato. È stata una manifestazione a favore di Giorgia Righi, disabile colpita da una malattia degenerativa, con attimi di commozione del Presidente della Nico Italo Lapenna al momento della presentazione della stessa, appassionata di sport , che ha ricevuto in dono cimeli di alcuni olimpionici come Bruno Mascarenhas , Roberto Cammarelle, Stefano Battistelli, Stefano Pantano, yFelice Mariani e della Polsoccer.

Tantissimi i medagliati convocati dal Presidente Italo Lapenna su richiesta del Commissario tecnico Bruno Giordano e da Vincenzo Maenza, lottatore pluricampione olimpico (Medaglia d’Oro a Los Angeles 84 e Seul 88 e argento a Barcellona 92, nella lotta greco-romana) : Luigi Mastrangelo, Stefano Battistelli, Loris Stecca, Stefano Pantano, Felice Mariani, Daigoro Timoncini, Stefano Maniscalco, Bruno Mascarenhas, Marco Scimia, Carlo Molfetta, Roberto Cammarelle, Andrea Minguzzi, Luca Massaccesi, Rubern Burano, Antonio Di Natale, Andrea Lo Cicero, Daniele Masala, Loris Stecca, Valerio Lapenna. In campo anche i campioni del passato: Giuseppe Giannini, Ubaldo Righetti e Massimo Piscedda. Presentatori dell'evento Francesca Manzini e Fabrizio Pacifici, che insieme a Claudio Voice hanno intrettenuto il pubblico per oltre 3 ore. Il grande mago delle bolle Stefano Tocchio che ha divertito i tanti bambini presenti. Tra il numeroso pubblico anche due vecchie glorie di Lazio e Roma, accolte da Marcello Cuicchi: Giancarlo Oddi e Giacarlo Carloni che hanno regalato centinaia di calze, insieme alla Befana, ai piccoli presenti. Applausi a scena aperta anche all'arbitro, l'attore toscano Enio Drovandi. Giorgia Righi in serata si è recata negli studi Mediaset dove ha trovato ad aspettarla Tina Cipollari, madrina dell’associazione, che per problemi di registrazione non è potuta essere presente come promesso.