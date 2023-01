Domani a Anna Astori il premio Gentilezza

“Era dotato di una gentilezza rara, spesso disarmante perché Davide non doveva sforzarsi per esserlo, è sempre stato così, sin da bambino: naturalmente, istintivamente, gentile". E' quanto scrissero in una lettera i genitori di Davide Astori, Anna e Renato per descrivere l'umanità, i valori e l'impegno nel sociale del figlio.