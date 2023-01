Torna su Rai3 “Il cacciatore di sogni”

ROMA - La disabilità raccontata capovolgendo gli stereotipi legati all’handicap, attraverso le storie di personaggi che hanno trasformato i loro punti deboli in punti di forza: venerdì 13 gennaio in seconda serata su Rai 3, parte la nuova stagione de “Il cacciatore di sogni”. Quattro puntate, condotte da Stefano Buttafuoco, nelle quali incontrare persone positive come Arturo Mariani, campione della nazionale calcio amputati, scrittore e apprezzato mental coach, che insegna ai giovanissimi come affrontare e superare gli ostacoli dello sport e della vita; o come Simone Dessi, il primo pugile in carrozzina – su cui è costretto a seguito di un tragico incidente sul lavoro – protagonista lo scorso ottobre di una serata che resterà nella storia dello sport paralimpico come la prima esibizione in Italia di para-boxe. E ancora, come Arianna Sacripante, nata con la sindrome di Down, che si esibisce a livello mondiale nel nuoto artistico con Giorgio Minisini, oro europeo nel singolo maschile sincronizzato; come Andrea Lanfri che a causa della meningite ha perduto sette dita delle mani ed entrambe le gambe, ma non l’amore per la montagna e per le sfide e che grazie alle sue protesi speciali è arrivato sulla vetta dell’Everest, a 8848 metri sopra il livello del mare, primo alpinista pluriamputato a riuscire in questa straordinaria impresa.

Con ognuno dei protagonisti delle quattro puntate Stefano Buttafuoco trascorrerà una intera giornata. Vedrà i posti dove vivono e si allenano, conoscerà i loro familiari e gli amici più cari, coloro che con il loro affetto li accompagnano e li sostengono. Infine, si metterà in gioco in prima persona cimentandosi nelle specialità sportive di ciascuno di loro: arrampicarsi, boxare, giocare a calcio, nuotare in sincro in piscina, in un ribaltamento dei ruoli in cui i termini “abile” e “disabile” si intrecciano e si confondono fino ad annullarsi.

Ogni puntata è impreziosita dalla presenza - come padrini e testimoni dei protagonisti - di personaggi dello sport o dello spettacolo. Per Arianna, oltre al suo compagno sportivo, il campione europeo Giorgio Minisini, c’è la generosa partecipazione di Massimiliano Rosolino - che per lei si è rituffato in piscina - e il cameo di Nek. Alla puntata di Simone hanno preso parte il campione del mondo dei pesi massimi ed ex allenatore della nazionale pugili Francesco Damiani e la campionessa europea Irma Testa, mentre a fianco di Arturo si è schierato una bandiera della Roma e della Nazionale Azzurra come Simone Perrotta.

Il cacciatore di sogni è un programma di Stefano Buttafuoco, Giovanni La Manna, Assunta Magistro, Luisella Ratiglia, Vincenza Berti.