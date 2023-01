Stefano Pantano ha ricevuto dalla federazione italiana scherma il prestigioso premio Adolfo Cotronei, primo giornalista sportivo (1878-1950), uomo d’arme e di penna, spadaccino, poeta e soldato. La Fis insignisce un giornalista che si sia distinto per impegno e professionalità nel racconto della scherma. In questo caso la scelta rappresenta un sentito e doveroso riconoscimento per l’attività di narratore e commentatore tecnico della scherma attraverso i canali Rai.