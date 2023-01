Zazzeri, Pieri, i campioni e il futuro dello sport

Storie di vita attraverso lo sport, che raccontano quanto cuore e coraggio servono per tagliare arrivare al traguardo.

Il Panathlon Club Firenze, guidato da Maurizio Mancianti, ha organizzato un incontro sulle storie di vita e di sport con le testimonianze di Andrea Pieri, presidente della Rari Nantes Florentia e presidente degli Europei di Roma 2022 e Vicepresidente vicario FIN, e Lorenzo Zazzeri, campione europeo e bronzo mondiale con la 4x100 stile libero nel corso del 2022 e argento alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Alla serata ha partecipato anche Simone Cardullo, presidente Coni Toscana.



Al termine del confronto, è stato consegnato un riconoscimento dal Panathlon Club Firenze. “La gratitudine per questo riconoscimento - ha dichiarato Andrea Pieri - la condivido con tutte le persone che ogni giorno rendono possibile tutto questo: dagli atleti, che con le loro capacità, ci permettono di gioire dei loro successi, ai dipendenti e collaboratori sportivi che con impegno e dedizione hanno saputo resistere nei momenti più difficili rendendo ancora più forte il legame tra la Rari e la nostra città. La speranza è che questi successi siano un punto di partenza per i dirige e gli sportivi del futuro, perché il nostro obiettivo è continuare a far crescere una nuova generazione di uomini e di campioni”.



Maurizio Mancianti ha ringraziato per le testimonianze: “Incontri come quello con Andrea Pieri e Lorenzo Zazzeri sono momenti di condivisione importanti. E’ il racconto dello sport come metafora della vita con le salite affrontate con la determinazione e la forza di superare gli ostacoli. Lo sport racconta la vita stessa".