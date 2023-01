Premio Andrea Fortunato, riconoscimento alla memoria di Mihajlovic

Durante l'evento del Premio intitolato ad Andrea Fortunato che si terrà il 13 febbraio nel Salone d'Onore del CONI a Roma, sarà assegnato il premio alla memoria di Sinisa Mihajlovic, un allenatore di calcio ed ex giocatore che ha lasciato un segno indelebile nello sport. In una scena del fumetto "David tra le nuvole", Sinisa cita la frase "Fate fare i controlli ai vostri figli, lo sport è Vita". Questa frase ricorda l'importanza di prendersi cura della salute dei figli attraverso lo sport e la prevenzione. La cerimonia sarà l'occasione speciale per ricordare il grande uomo che era, un esempio di forza e coraggio nella vita.