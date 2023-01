Safety Days 2023: la cultura della sicurezza è On the Road

Prosegue l’impegno di EssilorLuxottica per sensibilizzare i dipendenti sui temi della sicurezza, con una nuova edizione dei Safety Days in azienda, quest’anno in versione On The Road. Alla luce degli ultimi dati, che mostrano un forte incremento del numero di incidenti e della mortalità sulle strade, l’appuntamento di quest’anno sarà dedicato all’importanza di una guida sicura, grazie a un partner d’eccezione come Quattroruote. Oggi, martedì 31 gennaio, presso il PalaLuxottica di Agordo sì è tenuto il primo panel di discussione formativo dedicato ai dipendenti, con approfondimenti tecnici dedicati, con la partecipazione di Franco Morbidelli, pilota di Moto GP, di Paolo Sibillon, Global Industrial Environment Health & Safety EssilorLuxottica. La campagna annuale, che vedrà anche momenti di formazione nelle sedi italiane del Gruppo e su Leonardo, la piattaforma di formazione digitale del Gruppo, si pone l’obiettivo di aumentare la consapevolezza sui temi riguardanti la mobilità su strada e la micro-mobilità urbana, con un focus dedicato alla sicurezza alla guida e l’obiettivo di ridurre gli incidenti in itinere.