Premio Andrea Fortunato: sport e prevenzione. Manifestazione evento al Salone d'Onore del Coni

PASSAPORTO EMATICO - L'obiettivo della Fondazione Polito e? quello di rendere obbligatorio il Passaporto Ematico, intitolato a quattro compianti calciatori: Andrea Fortunato, Piermario Morosini, Flavio Falzetti e Carmelo Imbriani. Il Passaporto Ematico punta a introdurre gli esami ematici e cardiaci oltre a quelli previsti dai protocolli sanitari per ottenere l’idoneita? sportiva, al fine di evitare tragedie come quelle che hanno purtroppo colpito anche noti calciatori professionistici. Della vitale importanza della prevenzione e dell’impegno del mondo dello sport in questa direzione, si parlera? nel corso di un incontro-dibattito moderato dal giornalista Roberto Guerriero che precedera? la cerimonia di consegna del Premio Andrea Fortunato. «Il Passaporto Ematico - ha ricordato Davide Polito, presidente della Fondazione - costituisce un grande passo in avanti per la salvaguardia della salute e della vita di tutti gli sportivi italiani: dai professionisti agli amatoriali, coinvolgendo le scuole calcio. L’adozione del Passaporto Ematico a livello nazionale rendera? molto piu? sicura la pratica sportiva per tutti: dai bambini agli adulti. E il fatto che tutte le maggiori istituzioni sportive (CONI, FIGC, Lega Serie A e Lega Serie B) sostengano con convinzione la nostra iniziativa socio-sanitaria, conferma che siamo sulla strada giusta».