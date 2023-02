Arriva la Top Performance Coaching Academy di Romanazzi

L’Academy e? la scuola di formazione per mental coach ad indirizzo sportivo creata seguendo il “non metodo” di Nicoletta.

I futuri mental coach avranno la possibilita? di apprendere una molteplicita? di strumenti e metodologie che permetteranno loro di guidare il proprio cliente in un percorso costruito su misura per il raggiungimento dei propri obiettivi personali e professionali.

Romanazzi descrive il suo lavoro come sartoriale, ossia basato su un sistema privo di un protocollo standard, bensi? strutturato sulla comprensione dei bisogni e dei meccanismi della persona. Gli strumenti vengono adattati al momento e al vissuto di chi inizia il percorso, un lavoro cucito su misura in base alle necessita? dell’individuo. Se per alcuni, infatti, si rivelano decisive le tecniche di respirazione, per altri e? importante scoprire quali sono i blocchi mentali che si manifestano attraverso gli infortuni, oppure trovare un modo per riequilibrare le esigenze che scaturiscono da diverse parti di se?, o ancora trovare la giusta concentrazione tramite la pratica meditativa. Dipende tutto dalla persona e dal momento che sta vivendo.

Per questo Romanazzi definisce il suo un “non-metodo”, che descrive nel dettaglio all’interno di ‘’Entra in gioco con la testa’’, un libro edito da Longanesi (con la prefazione dello stesso Jacobs) che attraverso esempi reali e approfondimenti concreti e? un vero e proprio percorso di coaching adatto a tutti, addetti ai lavori e non. Inoltre Romanazzi condivide la propria storia e quella degli atleti che ha seguito, raccontando i diversi tipi di benefici che si possono ottenere da questo percorso, fisici e psicologici, legati al raggiungimento di un traguardo o semplicemente finalizzati allo stare meglio con se stessi.