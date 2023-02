Vicario Cinque sostiene la campagna di crowfunding #donauncuore

Il 14 febbraio 2023, Giornata Mondiale delle Cardiopatie Congenite, partirà ufficialmente la nuova campagna di crowfunding #donauncuore, la campagna di raccolta fondi e sensibilizzazione dell'associazione Bambini Cardiopatici nel Mondo guidata dal Prof. Alessandro Frigiola - in collaborazione con il brand vicentino Vicario Cinque - nata con lo scopo di dare una speranza di vita ai bambini con cardiopatie congenite.

Grazie ai proventi che verranno raccolti, un team di disegnatori 3D riprodurrà graficamente dei modelli di cuore affetto da patologie, che verranno poi stampati con materiali che simulano un cuore reale, permettendo a equipe di medici di allenarsi sul prototipo per prepararsi alle operazioni chirurgiche sui bambini.

Le cardiopatie congenite infantili rappresentando circa il 40% di tutte le malformazioni neonatali, con un’incidenza di circa 8-10 neonati su 1000. L’impatto di queste patologie sulla qualità di vita dei bambini può essere significativamente ridotto dalle equipe specializzate; per questo motivo la stampa in 3D del cuore è un’innovazione straordinaria, che negli ultimi anni ha rivestito un ruolo importante nella formazione in ambito chirurgico.

L’associazione “Bambini Cardiopatici nel Mondo”, insieme al brand di abbigliamento “Vicario Cinque”, ha organizzato la raccolta fondi #donauncuore con l’obiettivo di finanziare la realizzazione di cinquanta cuori (del valore di 300 euro l’uno) realizzati con le tecnologie più all'avanguardia da poter mettere a disposizione dei giovani medici.

Un ringraziamento speciale a “Banca delle Terre Venete” grazie al sostegno verso questo progetto con un fondo a copertura del 20% del budget complessivo di 15.000 euro.

Donazioni e ricompense

Chiunque potrà aderire alla raccolta fondi partendo da un importo minimo di 5 euro. Ogni contributo è importante e farà sicuramente la differenza nel ridurre il tasso di mortalità dei piccoli cardiopatici in Italia e nel mondo.

Coloro che doneranno almeno 20 euro potranno ricevere:

lettera di ringraziamento su carta intestata, firmata dal Prof. Frigiola, per contributi superiori a 20 euro;

cartolina con stampa e firma, per contributi superiori a 30 euro;

dipinto di cuori su tela dell’artista milanese Greg, oppure dipinto di cuori su vetro dell’artista rumeno Nelu Pascu, per contributi superiori a 50 euro;

t-shirt Vicario Cinque con stampa cuore, per contributi superiori a 100 euro;

partecipazione ad un incontro in Villa Piovene con il Prof. Frigiola, per contributi superiori a 300 euro.