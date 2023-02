Al via un viaggio nelle storie di donne dello sport

Storie di donne e sport tra salite, traguardi e sogni. Prende il via il 1° marzo dalle 20 su Radio Bruno, il programma "Toscana in sintonia" al femminile, condotto dalla giornalista e vicesegretario Ussi Toscana, Gaia Simonetti, che dà spazio alle storie di sport al femminile in più discipline.

Aneddoti, curiosità, vittorie, giornate indimenticabili, campionesse, giornaliste e club che si raccontano: spazio allo sport e alle emozioni. Una sorta di "viaggio delle donne" attraverso lo sport, che si intreccia a storie di vita.

Il programma, realizzato in collaborazione con la Regione Toscana e con il supporto della redazione di Radio Bruno, andrà in onda il mercoledì dalle 20 alle 20,30 in scia al Pentasport.