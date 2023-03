Mirko e la lotta contro la leucemia: l’omaggio della Fondazione Polito

La storia di Mirko Ferrari è quella di una lotta contro la leucemia che ha affrontato con coraggio e determinazione. La Fondazione Fioravante Polito ha voluto omaggiarlo e renderlo felice invitandolo e premiandolo al Coni come esempio di coraggio e resilienza per tutti. In occasione della consegna del Premio Andrea Fortunato, Mirko ha letto una lettera in cui ha raccontato le sue emozioni e di come abbia dovuto affrontare la malattia con tutta la sua forza interiore. Ha raccontato della paura e della disperazione che lo hanno assalito in quei momenti difficili, ma anche di come abbia trovato la forza di andare avanti grazie all'incontro con una persona speciale: Sinisa Mihajlovic. Grazie a quel momento, Mirko ha capito ancora di più l'importanza di lottare e di non arrendersi mai, anche quando tutto sembrava perduto.