Roma World apre da venerdì 24 marzo: vivi un giorno da Antico Romano

Vivere una giornata da Antico Romano assaporandone usi e costumi, diventare gladiatore per un giorno, immergersi nella natura, viaggiando indietro nel tempo di 2000 anni e pernottare in un villaggio delle Legioni Romane: tutto questo è possibile a Roma World, il nuovo Parco a tema dell’Antica Roma, nato a fianco di Cinecittà World, che da venerdì 24 marzo apre le porte ai suoi ospiti per un’esperienza unica.

“Roma World permette di immergersi nella storia, di vivere la Roma Antica, così come l’abbiamo immaginata nei film e sui libri, da Ben Hur al Gladiatore - dichiara Stefano Cigarini, Amministratore Delegato di Cinecittà World Spa - A Roma, Roma la vedi, a Roma World, Roma la vivi!”.

Roma World è un modello di experience park che si inserisce nel crescente trend del turismo esperienziale ed ecosostenibile. Qui l’ospite riscopre il contatto con la natura, mangia nella Taberna come gli antichi Romani, assiste agli spettacoli dei gladiatori, impara le tecniche guidato dagli istruttori del Gruppo Storico Romano, fa shopping tra le bancarelle dell’antico mercato. Un luogo speciale dove i bambini incontrano gli animali della fattoria, ammirano il volo dell’aquila e di altri rapaci, si perdono tra i sentieri, le luci e i suoni del suggestivo Bosco Magico, la novità del parco dal 2 Giugno, un percorso di luci ed effetti speciali che animerà il bosco.

Diversi sono gli eventi previsti durante la stagione di apertura, dal 24 Marzo al 5 Novembre: sarà possibile godersi in modo originale il pranzo fuori porta di Pasqua e Pasquetta, con le pietanze della Taberna, assistere alle manovre militari e alle rievocazioni della Legio I Italica il 15-16 Aprile con The Legion Experience o pernottare nelle tende dell’accampamento dal 1 Maggio. Il 6 maggio musica antica protagonista al parco con ensemble che riproducono le sonorità dell’epoca, mentre il 20 Maggio, giornata mondiale delle Api, si potranno visitare gli alveari di Roma World. Dal 2 Giugno, con l’inaugurazione del bosco magico il parco aprirà anche la sera, dalle 11 alle 9 del mattino. Il 10 Agosto, la notte di San Lorenzo, si potranno ammirare le stelle con grandi telescopi, in collaborazione con l’Osservatorio Astronomico. Dal 1 al 10 Settembre

saranno protagonisti i Cavalli per l’evento organizzato dalla FITE Federazione Italiana Turismo Equestre. Ad ottobre, per Halloween, Roma World diventerà la Fattoria delle Zucche: per tutto il mese sono previsti laboratori di intaglio e decorazione delle zucche.

Il 1° giugno 2024 è previsto il debutto del grande spettacolo live Roma on Fire, uno show storico che celebrerà la grandezza di Roma con corse delle bighe, parate dell’esercito, giochi e battaglie fino all’incendio di Roma del 64 d.C. ai tempi di Nerone. Il tutto nello spettacolare set di Ben Hur, film kolossal del 1959 (11 Oscar), rifatto nel 2016 con star del calibro di Jack Houston e Morgan Freeman. Il set si presenterà nuovo e trasformato nel Circo Massimo per la prossima stagione.