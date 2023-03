L'ordine pubblico tra criticità e soluzioni: ecco dove se ne è parlato

L'intensificarsi delle manifestazioni che stanno scoinvolgendo l'ordine dei paesi a livello internazionale ha portato a galla la necessità di una riflessione che vada a coinciliare il pensiero del popolo con la sua volontà e libertà di espressione e quello del governo con la necessità di mantenere e garantire l'ordine pubblico. Le manifestazioni di piazza violente che - a distanza di anni dell’onda lunga della protesta della primavera araba che nel 2011 ha coinvolto molti paesi del nord Africa e del Medio Oriente, tornano ad interessare vari paesi esteri (dalla protesta anti-velo contro la teocrazia iraniana, alla rivolta contro la riforma delle pensioni in Francia fino alle proteste di massa in Israele contro la riforma della giustizia) e alcuni contesti ambientali del nostro Paese (dalle manifestazioni violente anarchiche agli scontri violenti nel mondo delle frange estreme del tifo) suggeriscono una riflessione sul governo dell’Ordine pubblico, sui punti di forza e criticità nella pianificazione e gestione delle manifestazioni di piazza. Sul tema torna in campo l’ANCRI nell’ambito del progetto per la promozione della cultura della gestione sicurezza condivisa delle varie emergenze che da tempo sta portando avanti con il suo delegato nazionale alle relazioni istituzionali. Lo spunto per riflettere pubblicamente del tema lo offrono le buone pratiche emerse dalla pianificazione e gestione delle misure organizzative per la sicurezza delle decine di manifestazioni contro le politiche fossili del governo e il rigassificatore di Piombino, alle quali – con una mobilitazione nazionale - hanno partecipato una quarantina di comitati, reti, associazioni e sigle, comprese realtà anarco-antagoniste provenienti da vari luoghi d’Italia.