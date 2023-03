Addio a Cerrai, maestro e campione di lotta

Lutto nel mondo dei benemeriti della Repubblica e dello sport. Una grande perdita per la famiglia, per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per l’ANCRI, per l’ANAOAI, per la Federazione FIJLKAM, per le Magistrature del Gioco del Ponte, per le Repubbliche Marinare e per tutte le persone che hanno avuto il privilegio di conoscerlo.

Ci ha lasciati questa mattina Mario Cerrai, figura molto conosciuta per i gloriosi trascorsi sportivi e grande personaggio delle manifestazioni storiche pisane. Un uomo gentile, generoso, leale e altruista, molto attivo sia nello sport come nella società civile. Un carattere forte e nello stesso tempo cordiale, gioviale, di grande compagnia. Un lottatore diviso fra il Gioco del Ponte, la Regata delle Antiche Repubbliche Marinare e lo sport, tutti ambiti in cui si è distinto al massimo livello. Una vita dedicata allo sport e al sevizio della gente.