Prince Restaurant è nel cuore di Palestrina

Prince Restaurant, un nome che è tutto un programma perchè promette di far parlare di sé in futuro.

Alle orecchie dei più attenti sembrerà di aver già sentito parlare di questa insegna. Si trova a Palestrina, in piazza Regina Margherita 9, al fianco del Prince Lounge drink, locale di successo del “bere bene” prenestino.

Prince Restaurant si presenta anzitutto come un’osteria moderna, con un’offerta originale in cui i ricettari della nonna strizzano l’occhio alle tecniche della cucina moderna, dove ogni piatto racconta il territorio proponendo i sapori autentici della tradizione.

Un nuovo corso a Palestrina del fare ristorazione, in un locale storico totalmente ristrutturato dove lavora una brigata di ragazzi motivati.

30 i coperti disponibili e con la bella stagione c’è grande attesa per i nuovi spazi dehors nella magnifica piazza al centro della città.

Prince è anzitutto la storia di Giammario, ragazzo di 24 anni, che dopo un’esperienza nelle aziende di famiglia ha inseguito il suo sogno: aprire una propria attività tra la gente.

Giammario racconta la sua filosofia, quella di un moderno oste che ha voluto dar vita ad una realtà che possa distinguersi dall’offerta ristorativa di Palestrina.

Il nome del locale deriva dal “soprannome” con cui è conosciuto tra gli amici, ma ricorda anche quello del Principe della musica, una delle icone di Palestrina a cui è dedicato un monumento posto proprio di fronte l’ingresso del ristorante.