Chi si ferma è perduto. Lo sa bene Giuliano Riva, nostro ex collega, maratoneta dilettante, che va in pensione e si mette in cammino: da oggi andrà a piedi da Roma, dove vive da tanti anno per lavoro al Corriere dello Sport, a Zocca, suo paese natale, per 446 km lungo la via Francigena. Arrivo previsto il 3 maggio, dopo 20 giorni.



All'interno di questa pagina raccoglieremo i contributi video quotidiani realizzati dal nostro Giuliano