Fondazione Cannavaro Ferrara, asta benefica con le maglie di Kim e Kvaratskhelia

La Fondazione Cannavaro Ferrara il prossimo 20 aprile, sarà a Milano in trasferta, protagonista di un evento benefico ed esclusivo, riservato a donatori speciali e cioè agli associati di “F839 e dintorni” - l’associazione il cui presidente è il noto imprenditore napoletano Maurizio Marinella, creata da Roberto de Bonis partner di LCA Studio Legale insieme, tra gli altri, a Tommaso Longo e Bruno Pastore. L’associazione riporta nel suo nome l’identificativo del codice fiscale di chi è nato a Napoli, e aggrega personalità eccellenti nei rispettivi settori di attività che operano a Milano ma con origini napoletane o campane.



L’evento costituisce l’occasione di incontro per sostenere le attività benefiche della Fondazione dei due storici difensori napoletani in favore di progetti a sostegno dei bambini e delle famiglie bisognose di Napoli. L’aperitivo benefico, organizzato dalla Fondazione con F839 (un fuori salone rispetto al Salone Internazionale del Mobile) si terrà a palazzo KITON, in Via Postaccio 21 a Brera, location prestigiosa che ospita l’azienda di Ciro Paone, indiscussa eccellenza napoletana. A fare gli onori di casa ci sarà Antonio De Matteis CEO di Kiton e la presidente Mariagiovanna Paone.



Per gli ospiti ci saranno molte sorprese, tra cui la possibilità di acquistare 70 palloni Limited Edition ideati da Givova e autografati dai founders Fabio e Paolo Cannavaro e Ciro Ferrara che durante la sera officerà inoltre un’asta benefica con in palio le maglie autografate dei calciatori del Napoli: Kim Min-jae e Khvicha Kvaratskhelia. Arte e solidarietà saranno il filo conduttore della serata che sarà impreziosita dalla mostra di due collezioni esclusive di proprietà di Galleria San Babila, le opere di Salvatore Dalì e di Fabergè, che Francesco Colucci, presidente di Art & Luxury ha gentilmente concesso. Tra gli ospiti sono attesi, Giuseppe Castagna AD di Banco BPM, Vincenzo De Falco AD di Meti Corporate Finance, Maurizio Marinella, Alessandra Losito DG di Pictet Wealth Management Italia, Riccardo Maria Monti e Giovanni Ferrieri.