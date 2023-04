Il ricordo di Vicente Feola: l'iniziativa a Castellabate

La Fondazione Polito, in accordo con il Comune di Castellabate, omaggia lo storico allenatore di calcio originario del territorio. L'annuncio in una nota congiunta: "Sabato 22 aprile alle ore 18:00 in Viale M. e G. De Vivo (slargo Croci) in Castellabate avverrà lo scoprimento della targa commemorativa di Vicente Italo Feola, famoso figlio di Castellabate. Iniziativa fortemente voluta sia dalla Fondazione Fioravante Polito, sostenitrice del Passaporto Ematico, nonché attenta e sensibile a tutte le dinamiche del mondo dello sport, che dal Comune di Castellabate sempre pronto a ricordare chi ha dato lustro a questo territorio. Un momento di commemorazione nei confronti di Vicente Feola nato da genitori castellabatesi doc, poi emigrati in Brasile in cerca di fortuna. Quel Vicente Feola che, oltre a essere il padre della favola calcistica di Pelè, fu il primo allenatore a regalare al Brasile (e a tutto il popolo brasiliano) la Coppa del Mondo di calcio, continuando a portare nel suo cuore Castellabate dove tornò con piacere in diverse occasioni, insieme ad aneddoti e racconti della sua avventura sportiva brasiliana. La targa permanente in Castellabate celebrerà per sempre la vita di questo campione famoso non solo in Brasile e in Italia ma nel mondo. Durante la cerimonia saranno esposte due opere di Vicente Feola realizzate dall’artista Fernando Mangone e la maglia di Pelè riprodotta dalla Sartoria sportiva.