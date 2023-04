Vicente Feola, targa ricordo nella sua Castellabate

Un momento di commemorazione nei confronti di Vicente Feola nato da genitori castellabatesi doc, poi emigrati in Brasile in cerca di fortuna. Quel Vicente Feola che, oltre a essere il padre della favola calcistica di Pelé, fu il primo allenatore a regalare al Brasile (e a tutto il popolo brasiliano) la Coppa del Mondo di calcio, continuando a portare nel suo cuore Castellabate dove tornò con piacere in diverse occasioni. La targa permanente in Castellabate celebra per sempre la vita di questo campione famoso non solo in Brasile e in Italia ma nel mondo. Durante la cerimonia sono state esposte due opere di Vicente Feola realizzate dall’artista Fernando Mangone, la maglia di Pelé riprodotta dalla Sartoria sportiva e una copia della Coppa Rimet. Il Presidente Davide Polito ha annunciato l’uscita di un libro in ricordo di Vicente Feola e del sito internet vicentefeola.com già online.