Socrates: arriva la II edizione del festival di cultura e letteratura sportiva

Torna a Roma dal 2 al 7 maggio Sócrates. Sport Storie Società, il festival dedicato alla letteratura e cultura sportiva che guarda alla cultura e alla società attraverso il prisma dello sport. Un ricco programma di eventi gratuiti nel cuore di Pietralata, tra racconti, reading, giochi sportivi in campo dedicati ad adulti e minori, laboratori, incontri, performance e presentazioni in compagnia di atleti, addetti ai lavori, scrittori, attori e giornalisti di settore. Giunto alla seconda edizione, il festival è realizzato da Liberi Nantes e Scuola del libro con il sostegno di Istituto Credito Sportivo, Fondo Otto per Mille della Chiesa Valdese e di Fondazione Charlemagne attraverso il programma periferiacapitale con il patrocinio di Roma Capitale e di Lega Nazionale Dilettanti. Un’occasione per celebrare il gioco sportivo come momento di aggregazione e di svago, ma anche come strumento di interpretazione della realtà, grazie alla sua infinita capacità di generare narrazioni, veicolare valori, ispirare grandi e piccoli. Dopo l’anteprima del 20 aprile in cui l’autore Henrique Schneider ha presentato il romanzo 1970. La tragedia dei desaparecidos brasiliani durante la finale della Coppa del Mondo (Hellnation Libri - Red Star Press, 2022) con Daniele Manusia e Giacomo Falconi; la rassegna si apre ufficialmente al Bibliopoint Perlasca (2 e 3 maggio) e coinvolgerà anche l’Istituto Von Neumann, con eventi ed attività dedicate agli studenti del liceo scientifico ad indirizzo sportivo, e la Biblioteca Vaccheria Nardi (4 maggio), prima di spostarsi, nel weekend, al Campo Sportivo XXV Aprile (5, 6 e 7 maggio).Tra i protagonisti di questa edizione Valerio Aprea, Franco Arminio, Giorgia Bernardini, Sandro Bonvissuto, Cristiano Califano, Mauro Covacich, Claudio Donatelli, Luca Fulgaro, Fabrizio Gabrielli, Roberto Gagliardi, Lorenzo Iervolino, Ginevra Lamberti, Francesco Longo, Annalisa Nicastro, Giuseppe Pastore, Maria Teresa Pindilli, Andrea Pomella, Andrea Romano, Giovanni Rosati, Walter Sabatini, Peppe Servillo, Martina Testa, Francesco Tomei, Francesca Turco, Anna Voltaggio. Nel pieno spirito e in concomitanza del Maggio dei Libri, Sócrates declina il tema “libri” in contesti diversi da quelli tradizionali, per intercettare ed incuriosire più lettori possibili, affiancando alla rassegna letteraria momenti di sport inclusivo e incontri con le realtà attive sul territorio, come la Palestra Popolare Quarticciolo e il Romulea Autistic Football Club. Durante la manifestazione verranno inoltre assegnati tre Premi Sócrates (Libri, Giornalismo e Podcast) ad autori e personalità che a vario titolo hanno contribuito ad una riflessione sul tema sportivo-sociale. Spazio anche al food&beverage etnico e solidale con gli aperitivi del 5, 6 e 7 maggio a cura di Bazar Taverna Curdo Meticcia ed Economia Carceraria e i pranzi di sabato 6 e domenica 7 maggio preparati da Baobab Street Food ed Economia Carceraria. Liberi Nantes è un’organizzazione nata nel 2007 a Roma, senza scopo di lucro, indipendente, laica e apartitica che promuove la diffusione del gioco e dello sport come strumenti fondamentali per l’inclusione, la crescita personale e lo sviluppo delle relazioni sociali positive; oltre alla squadra di calcio, una delle prime in Italia formata da ragazzi migranti, rifugiati e richiedenti asilo, l’Associazione è impegnata in diversi progetti rivolti alla comunità locale e in particolare alle famiglie e ai minori, nell’ambito del contrasto alla povertà educativa e alla dispersione scolastica. Dal 2010 gestisce il Campo Sportivo XXV Aprile, spazio nato su iniziativa popolare negli anni ‘60, icona della borgata storica di Pietralata. Attraverso un lavoro di sistemazione e adeguamento degli spazi e di cucitura delle relazioni con il territorio, l’associazione lavora per restituirlo alla comunità come luogo di incontro e di aggregazione, dove praticare attività sportiva gratuita e partecipare ad eventi ludico-sportivi, culturali, sociali organizzati in collaborazione con il quartiere stesso.