Sicurezza sul lavoro, Diadora Utility lancia la linea Athena: tutti i dettagli

In questi giorni, ogni anno, si parla tanto di sicurezza sul lavoro. Logico: oggi, 28 aprile, è la giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, lunedì è primo maggio, il giorno in cui i lavoratori celebrano la loro festa con tutto quello che questo comporta. In tema di diritti, salari e, appunto, sicurezza. Un tema che negli ultimi anni è sempre più centrale ma che, per Diadora, è cruciale già dal 1998. Quest’anno l’azienda italiana, con il suo marchio Utility, si conferma ancora una volta leader nel mondo del safety grazie a Athena, una calzatura unica nel suo genere, studiata e progettata partendo dallo studio dell'ergonomia del piede femminile. Inoltre, il brand rinnova il suo impegno per il concerto del primo maggio: i lavoratori del “Concertone” di San Giovanni, per andare sul concreto, indosseranno prodotti Diadora Utility: “Questo è un tema che ci sta molto a cuore e non certo da oggi”, chiarisce subito il presidente Enrico Moretti Polegato.