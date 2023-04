“Lavoro…in corsa” la mattina del Primo Maggio a Roma

A pochi metri dal palco del tradizionale e ormai mitico Concertone in Piazza San Giovanni a Roma, la mattina del Primo Maggio torna la Maratona Primo Maggio “Lavoro…in corsa” giunta alla sua IX edizione organizzata da Fitel-Federazione Tempo Libero di Cgil CISL UIL nel più ampio contesto degli eventi promossi dalle Confederazioni sindacali per la giornata della Festa dei lavoratori.

Nella ricorrenza del suo trentennale é una grande gioia per la Fitel poter nuovamente offrire , dopo lo stop per il Covid, l’opportunità a centinaia di runners provenienti da tutta Italia, di tornare tra le più suggestive strade del centro storico di Roma per correre e stare insieme in una gara competitiva o in un percorso non competitivo. Il premio speciale per i primi vincitori assoluti della gara é l’ingresso al Backstage dell’evento musicale pomeridiano e ricchi sono anche i premi per categoria e per CRAL e Associazioni sportive: coppe targhe e golosità L’appuntamento è alle 8,30 per partire alle 9,00 del mattino da via Domenico Fontana (altezza ristorante Cannavota, davanti alla Scala Santa). Gara competitiva 8 km- percorso non competitivo 5 Km