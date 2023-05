Fondazione Polito, un dono speciale a Buffon

La Fondazione Polito ha incontrato Gigi Buffon. "Ieri durante il ritiro del Parma a Benevento - l'annuncio in una nota - si è tenuto l'incontro tra il nostro Presidente Davide Polito il leggendario portiere Gianluigi Buffon. Durante la serata la Fondazione Fioravante Polito ha fatto un dono magnifico al grande Buffon, un meraviglioso ritratto che testimonia la sua straordinaria carriera. L' incontro ha anche fornito l'opportunità per sottolineare l'importanza della prevenzione e del Passaporto Ematico nell'ambito sportivo, al fine di garantire la salute e il benessere degli atleti. Ringraziamo il maestro Fernando Mangone per gli straordinari ritratti che ha realizzato per la Fondazione".