Zaniolo e Gnonto tornano in Italia con ThatsFan!

ThatsFan si è assicurata due talenti: Nicolò Zaniolo e Willy Gnonto . Che cosa è ThatsFan ? E' un'innovativa piattaforma made in Italy basata su tecnologia blockchain. Nasce per avvicinare i tifosi di calcio alle star internazionali del pallone attraverso un ecosistema digitale in grado di unire - per la prima volta in assoluto - le opportunità di interazione diretta fan - calciatori e il mondo del gaming (fantacalcio): un’iniziativa unica nel suo genere, che non sarà limitata al mercato italiano, ma ha l’ambizione di espandersi a livello internazionale. Un progetto ambizioso che inizia con il lancio dell’esclusivo Token Atleta di Nicolò Zaniolo , il cui acquisto garantirà ai possessori il privilegio di interagire direttamente con il calciatore e accedere a ricompense e interazioni esclusive. Per avere l’opportunità di assicurarsi il Token sarà sufficiente accedere al sito thatsfan.com e registrarsi ORA! Solo per un periodo limitato, infatti, i tifosi più veloci avranno la possibilità esclusiva di acquistarlo con un vantaggio del 30% rispetto al costo di listino. Molte sono le novità in arrivo prossimamente su ThatsFan : uno speciale fantacalcio con i calciatori delle migliori leghe europee e i Token esclusivi di nuovi atleti di livello internazionale. Tutti gli aggiornamenti saranno disponibili attraverso le piattaforme social di ThatsFan .

ThatsFan, una piattaforma crypto-friendly per rivoluzionare il rapporto tra tifosi e giocatori di calcio

ThatsFan è una piattaforma innovativa, basata su tecnologia blockchain, guidata dal CEO Jimmy De Denaro: nata per avvicinare i tifosi alle star internazionali del mondo del calcio, rappresenta un ecosistema digitale basato sull’interazione diretta e la personalizzazione dei contenuti che vuole creare valore reciproco dalla connessione tra i fan e i loro giocatori preferiti.

Il calcio è una delle industrie più sviluppate e fiorenti al mondo, con circa 5 miliardi di tifosi e appassionati attivamente coinvolti, e un mercato complessivo di circa 25 miliardi di euro soltanto in Europa. Il motore di questa industria sono ovviamente gli atleti: non solo sportivi d’eccellenza, ma vere e proprie personalità pubbliche che con le loro gesta (dentro e fuori dal campo) suscitano l’interesse, la passione e le emozioni dei tifosi, rendendo di fatto il calcio lo sport più popolare al mondo.

Perché ThatsFan è differente?

Il rapporto tra atleti e tifosi è spesso mediato da intermediari che ne limitano la spontaneità, l’autenticità e la profondità. Inoltre, gli atleti devono affrontare una serie di sfide legate alla loro carriera, come la concorrenza, le pressioni, gli infortuni e una relativa brevità dell’attività agonistica.

ThatsFan vuole cambiare questo scenario con una piattaforma che permette agli atleti di relazionarsi in prima persona con i tifosi, offrendo interazioni e contenuti esclusivi, con la possibilità di allargare sensibilmente la propria community e ottenere in questo modo supporto tangibile e benefici a cascata per la propria carriera, sia in termini di popolarità, sia di longevità.

Allo stesso modo, attraverso ThatsFan i tifosi possono finalmente avere l’opportunità di interagire in prima persona con i giocatori che amano, supportando la loro carriera e accedendo a ricompense e interazioni esclusive attraverso l’acquisto di Token Atleta, che sarà utilizzato per accedere a interazioni speciali ed esperienze uniche. Grazie a ThatsFan, gli utenti possono inoltre comporre il proprio portfolio di atleti, generare carte NFT e schierare la

propria squadra nel fantacalcio, in tornei privati o leghe pubbliche che prevedono ricchi premi in palio, in cui potranno far fruttare la propria passione e conoscenza di dati e statistiche.

ThatsFan: tecnologia nel nome di trasparenza, sicurezza e tracciabilità

ThatsFan si basa su una tecnologia blockchain che garantisce la trasparenza, la sicurezza e la tracciabilità delle transazioni tra utenti e atleti. Inoltre, ThatsFan vuole espandersi fino a toccare molteplici punti di contatto fisici e virtuali per creare connessioni di valore grazie alla convergenza di creatività, tecnologia e interazione umana.

Una missione che in un secondo momento continuerà con l’emissione di un token di progetto, chiamato ThatsFan Token (TFT), che diventerà lo strumento principale per interagire e creare partnership di valore nel panorama tecnologico blockchain.

Il TFT è un token decentralizzato crittografico di utilità emesso da ThatsFan sulla propria piattaforma e basato su blockchain di tipo Ethereum (protocollo ERC20).

Il TFT diventerà la currency primaria con cui acquistare i Token Atleta e per partecipare in futuro ai tornei di fantacalcio. Nella fase di prevendita, il valore di cambio valuta FIAT / TFT sarà pari a 0,50 Euro. Nella successiva fase di DEX, il valore del TFT sarà stabilito secondo i meccanismi automatizzati dell’AMM (Automatic Marker Maker).

Presto ThatsFan svilupperà un proprio DEX (Decentralized Exchange) attraverso cui gli utenti potranno effettuare scambi peer-to-peer in piena libertà e totale sicurezza: da questo momento, ogni volta che un utente deciderà di mettere in locking i propri token, per esempio allo scopo di sbloccare interazioni con i giocatori o generare carte NFT, i token saranno automaticamente depositati nelle liquidity pool, e cominceranno a generare un rendimento passivo. I token, inoltre, potranno essere scambiati in ogni momento, oppure – dopo l’arrivo del DEX – convertiti in USDT, criptovaluta utilizzabile su tutti i principali siti di exchange.

In questo modo, i TFT diventeranno una grande opportunità per gli utenti che vogliono far parte di un ecosistema digitale basato sull’interazione diretta tra tifosi e giocatori, con innumerevoli opportunità e vantaggi trasversali per tutte le parti coinvolte.