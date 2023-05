“Un altro Po”, al via il nuovo progetto

Il progetto nasce dalla volontà di creare un’identità forte, condivisa e riconoscibile dell’area del Delta del Po Veneto ed è incentrato sulla valorizzazione dei percorsi cicloturistici che si snodano attraverso i sette Comuni di Ariano nel Polesine, Corbola, Loreo, Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina e Taglio di Po. Tali itinerari costituiscono infatti un’importante realtà per il territorio, in quanto elementi imprescindibili per l’incentivazione di un turismo lento e rispettoso del paesaggio circostante. Ecco perché il progetto prevede di migliorare il sistema di accoglienza orientandolo alla sostenibilità ambientale, di valorizzare le risorse del territorio rendendole più attrattive e di aumentare il livello di conoscenza e sensibilizzazione della comunità rispetto al valore del patrimonio locale.



Obiettivo primario di “UN ALTRO PO” è implementare i servizi nelle aree di sosta e quelli volti alla facilitazione della percorrenza e del ristoro, favorendo quindi il viaggio di ogni cicloturista. Proprio per questo, sono stati tracciati quattro percorsi georeferenziati, ciascun itinerario segnato potrà quindi essere individuabile in qualsiasi momento, sia prima che durante il viaggio, utilizzando ogni strumento di navigazione, dallo Smartphone ai più sofisticati GPS.



Il progetto prevede la sua attuazione in più stralci, come ci spiega l’architetto Marco Bressanin, l’ultimo stralcio da attuare e previsto dalla progettazione consiste nella realizzazione di sette aree di sosta appositamente pensate per cicloturista (una area per ogni comune interessato e attraversato dalla ciclovia). Le aree previste dalla progettazione hanno un duplice scopo, l’implementazione dei servizi territoriali a sostegno del turismo sostenibile e il rafforzamento dell’identità del luogo tramite il linguaggio dell’illustrazione caratterizzando in modo univoco ogni area di sosta e creando allo stesso tempo un percorso artistico del tutto inedito fortemente collegato alle altre azioni del progetto realizzando un intervento totalmente coordinato.



«Un’iniziativa unica nel suo genere – racconta Federica Sansoni, direttore artistico di Wallabe – che unisce natura, turismo, gastronomia e arte illustrativa». “UN ALTRO PO”, infatti, prevede anche il coinvolgimento di sette artisti di alto livello provenienti da tutta Italia: Alessandro Baronciani, Bianca Bagnarelli, Ale Giorgini, Riccardo Guasco, Gio Quasirosso, Andrea Serio e Carlo Stanga. Ciascuno di loro ha messo a disposizione il proprio talento e il proprio know-how realizzando l’illustrazione per una serie di piatti da collezione in ceramica rappresentativi degli elementi caratterizzanti del territorio del Delta del Po, dando vita quindi a una personale interpretazione della loro inestimabile bellezza. Ogni piatto accompagnerà una ricetta tipica legata ai prodotti DOP e sarà acquistabile presso le ProLoco, gli I.A.T e alcuni ristoranti dei sette comuni del Delta del Po Veneto che partecipano al progetto. “UN ALTRO PO - L’illustrazione racconta il Delta attraverso percorsi iconici e tesori gastronomici” prevede il coinvolgimento, oltre che dei sette Comuni sopra citati, della Regione del Veneto per la Direzione di competenza tematica e dell’Ente Parco Regionale del Delta del Po.