Al Coni la presentazione del secondo Memorial “Giampiero Galeazzi”

Palpabile la commozione nel corso della conferenza stampa, alla quale hanno preso parte, oltre a Malago?, Volpi e i figli di Galeazzi, anche i presidenti dell’Ussi Gianfranco Coppola, di FederCusi Antonio Dima, i rappresentanti della Regione Sardegna, del Comune di Arzachena e il campione olimpico Daniele Ma- sala. Tutti hanno voluto raccontare episodi, aneddoti e momenti di vita comune e professionale, vissuti accanto allo storico cronista sportivo, proprio nel giorno in cui avrebbe compiuto 77 anni. “Io - il commento di Malago? - non riesco a parlare di lui al passato e quindi continuero? a farlo al presente. Oggi si sarebbe divertito. E? sempre stato capace di sdrammatizzare. Divertente ma mai volgare. Dissa- cratore e con la battuta pronta. E credo che l’idea di questo torneo per ricordarlo funzioni per tre motivi: il suo nome ha una popolarita? mostruosa. In piu? con l’idea del torneo si lascia una memoria e lui diventa storia, leggenda. Il terzo motivo e? il connubio tra estate, Sardegna, terra che lui amava, e lo sport”. “Una delle sue principali qualita? - ha raccontato la figlia Susanna - era quella di riuscire a rendere spet- tacolare qualsiasi evento. Ed e? un po? quello che cerco di fare io nel mio mestiere: trasmettere sensazioni. Questa e? la piu? grande vittoria di papa?: essere riuscito a trasmettere le sue emozioni perche?, ad esempio, in quella storica cronaca del canottaggio degli Abbagnale, tutta Italia stava in barca con loro grazie a lui”. "Aveva anche la grande capacita? di adattarsi - ha aggiunto Gianluca Galeazzi - facendo diventare suo anche uno sport nel quale non era esperto”.