"Antonio Ghirelli. Il mestiere più bello del mondo": a Firenze la presentazione del libro

Dopo l’enorme successo ricevuto dallo scorso autunno a oggi a Napoli, Roma e Bari, appuntamento fiorentino con “Antonio Ghirelli. Il mestiere più bello del mondo” (Les Flãneurs Edizioni), il libro dedicato all’indimenticata e impareggiabile figura dello storico direttore del Corriere dello Sport-Stadio e intellettuale di straordinaria importanza del secondo Novecento. La sua irripetibile vicenda umana e le sue opere sono raccontate e riproposte in questo volume che verrà presentato domani, mercoledì 31 maggio, anche a Firenze, alla Biblioteca Spadolini Nuova Antologia, alle ore 17. Promossa dalla Fondazione Spadolini e dalla Fondazione sul giornalismo Paolo Murialdi, l’iniziativa offre l’opportunità di ricordare a cento anni dalla nascita l’intellettuale napoletano, tra l’altro portavoce del presidente della Repubblica Sandro Pertini e recentemente celebrato anche dall’Ordine dei giornalisti di Piemonte e Lazio in due preziosi corsi deontologici di aggiornamento professionale. «Siamo lieti di promuovere a Firenze la presentazione di questo libro su Antonio Ghirelli curato dai figli Guido e Massimo - ha spiegato in una nota il presidente della Fondazione Spadolini, il professor Cosimo Ceccuti -. Un autentico maestro di giornalismo che seppe mettere magistralmente la sua professionalità al servizio dello sport e delle istituzioni. Interviste, articoli, testimonianze ci riportano fedelmente al clima degli anni in cui Ghirelli ha operato, alla guida di importanti testate giornalistiche o di uffici stampa». Tra i relatori dell’evento fiorentino anche Giancarlo Tartaglia, Marcello Mancini, Riccardo Nencini e Guido Ghirelli che ha già annunciato per fine giugno un nuovo appuntamento a Livorno.