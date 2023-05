Valentini nuovo consulente del Ministro Abodi: si occuperà di comunicazione

Antonello Valentini, si occuperà di strategie di comunicazione arricchendo così lo staff del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi. E' stato infatti nominato consulente per le strategie dell'informazione l'ex dg della Figc. A lungo in Federcalcio prima come capo ufficio stampa e poi come direttore generale, Valentini, 71 anni, è giornalista professionista dal 1976 e prima di passare in Figc aveva lavorato anche al Corriere della Sera e alla Rai, dove ha svolto funzioni di conduttore e di telecronista.