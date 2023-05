Casa Reale Holding candidata al Premio Renato Cesarini

La Casa Reale Holding S.p.A è tra i candidati al Premio Renato Cesarini, prestigioso riconoscimento del calcio italiano. Lo ha comunicato Emanuele Filiberto di Savoia ammettendo: "Sono lieto di comunicare che la Casa Reale Holding S.p.A. è stata scelta come candidata ad uno dei premi più importanti e prestigiosi del Calcio italiano, il premio Renato Cesarini. Per noi tutti rappresenta un traguardo importantissimo raggiunto in soli pochi mesi di attività calcistica. C’è stato un impegno costante da parte di tutti i soci fondatori, Marcello Pica, Alfonso e Tina Santillo, Giuseppe Crescitelli, Carmine Romano, Vincenzo Sica, coadiuvato dal lavoro esterno svolto da Arcangelo Sessa e Francesco Servillo, ma abbiamo ritenuto giusto che, qualora il premio fosse assegnato, venisse ritirato e consegnato a colui che è stato ed è il cuore pulsante di questa società, il Dott. Nazario Matachione. Questo sarà da sprono per poter diventare protagonisti nel nostro territorio. Complimenti a noi".