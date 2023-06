SPORTRIANO 2023: vivi lo sport che vuoi, purché sia con noi

L’iniziativa SPORTRIANO è nata anche con lo scopo di attrarre la popolazione dei paesi confinanti ed indentificarsi come “evento di richiamo” negli anni a venire, è per questo che verranno ospitati testimonial celebri legati al mondo dello Sport e verrà attivata un’efficace campagna comunicativa avvalendoci dei migliori professionisti del settore.

SPORTRIANO 2023 è ancora più spettacolo e intrattenimento con un parterre di artisti, non in ordine di importanza ma di uscita, del calibro di: Lorenzo e The Secrets, Vittorio Il Fenomeno, N’Duccio e la Strana Band, DJ set con Alessandro Marucci, Sonia e Mario, Marco Tana con il suo spettacolo “Se il futuro è nero rivoglio Pelè” e per finire il vincitore di “Tu Si Que Vales” Marco Mingardi.

L’Amministrazione Comunale vuole costruire una nuova idea di società più equa e giusta, coltivando i valori dell’inclusione, del rispetto reciproco e della condivisione che sono indissolubilmente connessi alla pratica sportiva.