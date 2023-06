Antonio Ghirelli ricordato a Firenze alla Biblioteca Spadolini-Nuova Antologia

La magistrale figura di Antonio Ghirelli, giornalista e intellettuale napoletano, storico direttore del Corriere dello Sport-Stadio nonché portavoce del presidente della Repubblica Sandro Pertini, è stata ricordata nei giorni scorsi a Firenze. L’occasione è stata fornita dalla presentazione, avvenuta alla Biblioteca Spadolini-Nuova Antologia, in collaborazione con la Fondazione per il giornalismo Paolo Murialdi, del libro che i figli (Guido e Massimo) del poliedrico uomo di cultura partenopeo hanno dedicato a una delle figure più vivaci e complesse del dopo guerra in occasione del centenario della nascita.