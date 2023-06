Footvolley World League Cup, annunciato lo sponsor

Sarà Umbro Italia a vestire le 24 squadre che parteciperanno al Footvolley World League Cup in programma dal 9 all’11 giugno al Pinetina Beach Village di Ostia. Sponsor tecnico del primo Mondiale, Umbro è l’unico brand al mondo ad avere una linea interamente dedicata al footvolley, sport su cui ha scommesso da anni, attraverso il felice sodalizio con Max Tonetto, organizzatore della kermesse. “NewAge (azienda pugliese che ha riportato Umbro in Italia) ha fortemente e da subito creduto nel footvolley e nel progetto di Tonetto”, racconta Pino Magno, Ceo di NewAge, che aggiunge: “Max ha rincorso il sogno di portare questa disciplina, già molto diffusa sulle spiagge del Brasile, fino in Italia riuscendo a toccare tutte le principali spiagge italiane. Ma anche noi - conclude Magno - partecipando a questo Mondiale conquistiamo un grande obiettivo”. Umbro Italia ha lavorato sia alla collezione T-Max per Tonetto, che all’intera linea della Footvolley World League Cup, raggiungendo un traguardo molto ambizioso: vestire i 48 atleti provenienti da tutto il mondo.