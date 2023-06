Fondazione Cannavaro Ferrara, tornano le iniziative solidali

È ai nastri di partenza il programma estivo delle iniziative di solidarietà della Fondazione Cannavaro Ferrara. Un progetto importante e ambizioso la cui raccolta fondi verrà destinata alla “Casa del Sorriso” di Napoli, un’oasi di accoglienza e di felicità per bimbi e famiglie in difficoltà, per consentire loro di avere accoglienza, laboratori culturali, artistici e sportivi. La Casa del Sorriso si trova nel quartiere San Pietro a Patierno, ed è gestita dalla Fondazione CESVI con la Cooperativa Sociale Il Grillo Parlante. Il format di eventi già consolidato si arricchisce in questa edizione con una serie di Bike Tour: 3 tappe benefiche, targate TREK e UNION gas e luce, capitanate da Fabio Cannavaro. “Pedalare è una missione”: il campione del mondo del 2006 e i suoi amici bikers, tra cui Beniamino Desiderio organizzatore del tour, pedaleranno per raccogliere fondi utili a realizzare i progetti solidali della Fondazione.