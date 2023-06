Italia-Spagna, una sfida non solo in campo

La semifinale di Nations League non mette di fronte Italia e Spagna solo in campo, ma anche nelle abitudini dei tifosi. Un curioso sondaggio ha evidenziato le differenze anche nelle preferenze a tavola. Quali sono i piatti della cucina spagnola preferiti nel nostro paese e a cosa, della cucina italiana, sarebbero disposti a rinunciare pur di vincere i tifosi azzurri? Oltre la metà degli utenti (59%) di Deliveroo non ha dubbi: il piatto della tradizione spagnola di cui sono più golosi gli italiani è sicuramente la mitica Paella. Invece quando è stato chiesto loro quale piatto della cucina italiana sarebbero disposti a sacrificare pur di vincere il match di giovedì 15 giugno, e aggiudicarsi dunque la finale, il 31% ha scelto il tiramisù, tenendosi ben stretto sia un cult della cucina romana come la carbonara, sacrificabile solo dal 26%, che la lasagna (24%). Percentuali ancora minori per la pizza margherita: solo il 19% dei rispondenti si dice disposto a rinunciare alla regina della dieta mediterranea pur di battere le furie rosse. E per il “terzo tempo”? Come segno di stretta di mano, alla fine di una lunga e accesa battaglia calcistica, il 53% condividerebbe con gli avversari una golosissima parmigiana di melanzane. Seguono i tortellini (22%), il risotto (18%) e fanalino di coda la polenta (7%).