E' nata GOA7 League

“Un primo passo che unisce il calcio giocato all’engagement che esso stesso crea, proponendo un perfetto mix tra sport, show e intrattenimento”. E' così che esordisce il primo post sulla pagina ufficiale Instagram del Brand, sviluppato da Wsc Group (già ideatore di progetti editoriali di successo come Defhouse e One More Time) in collaborazione con Il Pancio (Andrea Panciroli) e Homyatol (Andrea Hakimi), due tra i content creator più storici in Italia, con oltre 3 milioni di follower aggregati sulle proprie piattaforme.

Ai due è stato affidato il ruolo di General Manager della GOA7 League, e saranno portavoci del brand in prima linea.

Fondamentale anche il ruolo dei presidenti, scelti per capitanare le squadre che giocheranno nella GOA7 League. Hanno già confermato la propria presenza in questa veste talent come

Il Masseo, Pengwin, Sespo, Manfredi, il trio composto da Riccardo Dose, Awed e Dadda, King Ash, oltre a un personaggio mascherato e uno ancora da scoprire.

A loro il compito di creare proprie le squadre, secondo regole ben precise: dovranno essere formate da personaggi celebri sui social, ex calciatori e calciatori emergenti.

Questi ultimi sono stati selezionati tramite trials, organizzati lo scorso 9 giugno, sotto l’attento esame di Sg Soccer e Aft Advanced Football Training, accademie specializzate nella valutazione delle proprietà tecniche di giocatori. Ogni partecipante, attraverso un punteggio raggiunto in prove e circuiti, avrà la possibilità di prendere parte alla competizione. Il primo appuntamento da segnare in calendario è un torneo, giocato sette contro sette, che sarà trasmesso con una maratona live su Twitch nelle giornate del 24 e 25 giugno. L’attesa per il primo torneo è tangibile dal seguito che GOA7 League sta avendo sul suo primo canale ufficiale, un profilo Instagram nato i primi di giugno e che ogni giorno svela un dettaglio in più sulla competizione alla community.

L’obiettivo finale è quello di creare un vero e proprio campionato a dodici squadre entro il 2024. Una competizione trasversale tra calcio e web entertainment, che riesca a interessare e divertire un pubblico appartenente a diversi target.