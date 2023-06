Sport con disabilità e digitale: un nuovo percorso

“Il digitale è importante non solo per la proiezione verso il futuro - spiega Luca Bassilichi, direttore generale Sporteams - ma anche per l’aiuto pratico che le app possono portare. La volontà di Sporteams è fornire strumenti per rendere ancora più accessibile lo sport. In particolare, abbiamo avviato una collaborazione con le Volpi Rosse Menarini, mettendo a disposizione gratuitamente la App Sporteams Club. L'applicativo risulta particolarmente utile - continua Bassilichi - anche per una funzionalità specifica, che è uno dei motivi principali che ha portato a questa sinergia: la presenza in app del profilo fan. Infatti, poter coinvolgere ed ingaggiare la comunità, anche nell' ambito del digitale, grazie alla possibilità per un qualsiasi utente di creare un profilo fan e seguire la squadra, rappresenta un grande vantaggio non solo per unire e tenere aggiornati i propri seguaci, ma

anche per espandere la propria community”.

“La storia delle Volpi Rosse Menarini inizia nel 2005 - dichiara Ivano Nuti, presidente Volpi Rosse Menarini - in un bar di un circolo di tennis con alcuni conoscenti quando decidemmo, a seguito di un incidente di un giocatore di basket, di dar vita ad un’associazione, allora di promozione sociale, per contribuire a dare l'opportunità di praticare basket in carrozzina e, poco dopo, anche la danza sportiva integrata”.



Nasce così questa avventura, presentata la prima volta con una manifestazione con i bambini delle scuole e del basket del DLF con la partecipazione di Luca Bassilichi, che ritroviamo oggi in un nuovo percorso condiviso. Abbiamo scoperto con Sporteams una app versatile, aperta, attraverso la quale si può gestire tutto ciò che è sport e permette di entrare in una rete. Sporteams conta ad oggi quasi un migliaio di club che utilizzano le sue app in più sport: calcio, anche di Serie A, calcio femminile, basket, volley, rugby, hockey, pattinaggio artistico, fino all’ultimate frisbee e al softair. La start-up ha sviluppato una piattaforma digitale attraverso prodotti come Sporteams Club, Sporteams Match e Sporteams GeCo per rendere più veloci le operazioni: dai pagamenti delle iscrizioni, alla gestione dei campi, dal materiale