Qui New York a voi “Costruiamo Gentilezza”

La gentilezza attraverso i gesti del cuore nello sport. È nato con questo scopo, il Premio “Costruiamo Gentilezza nello sport”, promosso da Ussi Toscana (Gruppo giornalisti sportivi) e l'Associazione Cor et Amor.

Il riconoscimento che è partito dal bel gesto del portiere, Guglielmo Vicario, che ha ospitato una famiglia fuggita dalla guerra, è andato tra gli altri a Stefano Pioli, Federica Cappelletti, moglie di Pablito, Anna Astori, mamma di Davide fino a Claudio Ranieri per il suo gesto di invito ai sostenitori della sua squadra di tifare per e non tifare contro.



Il Premio “Costruiamo Gentilezza nello Sport” dopo essere stato una delle case history del meeting di Sportcity a Salsomaggiore, è stato protagonista nel programma della radio italiana negli Stati Uniti, la ICN Radio con Tony Pasquale e Alessia Bodei. Sono intervenuti le ambasciatrici di gentilezza, Silvia Sardi, Gaia Simonetti ( anche come Segretario Ussi Toscana) e Luca Nardi, coordinatore nazionale di Costruiamo Gentilezza.